タレント・実業家の明日花キララが12日、自身のインスタグラムを更新し、“ドラゴンの肉”を食べたことを報告した。 【写真】この頭部だと体長は…龍の頭部を持って“ふるふる”しちゃう明日花キララ 「東京で一番、いや、日本で一番インパクトのある焼肉メニュー。」とコメントし、東京・大田区西蒲田にある「蒲田路地裏焼肉肉の頂」の「ドラゴン盛」の画像を掲載した。薄くスライスした肉をドラゴンの顔の形に盛り