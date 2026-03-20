グラビアアイドルの小野たまり（22）が19日、自身のX（旧ツイッター）で大学卒業を報告した。 【写真】お嬢様感たっぷり卒業を報告した小野たまり 小野は「フェリス女学院大学を卒業しました」と、“お嬢様大学”として知られる同大学卒業を明かした。卒業証書に当たる「学位記」を手に、アカデミックドレスを着用した卒業写真も添えた。 この卒業報告にはファンからも「フェリスとはスゴい！」「上流お嬢様だ」