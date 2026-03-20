オリックスの開幕投手が3年連続の宮城大弥投手（24）に決まった。20日の阪神戦（京セラドーム）の試合後、岸田監督が「ウチのエースですから。WBCでも投げてましたし。行けると判断しました」と明言した。宮城はワールドベースボール・クラシックでは2試合に登板したが、10日のチェコ戦を最後に実戦の登板機会から遠ざかっている。あす21日の阪神戦の調整登板を経て、楽天を本拠・京セラドームで迎え撃つ27日へと向かう。