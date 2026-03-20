時代に逆行？ オフロード仕様の異端児スクーター「BW'S」誕生1980年代前半から中半にかけてのスクーターブームを経て、同年代後半は各社ともに「落ち着いた外観」のスクーターを続々と発売しました。そんな時世の中、1988（昭和63）年にヤマハは前代未聞のスクーターを発売します。それが、オフロード車仕様の原付スクーター・BW’S（ビーウィズ）です。【“魂”は生き続けている】BW'Sを受け継いだ各車を写真で（画像）BW’S