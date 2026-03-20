大塚食品は「ボンカレー」から1食分の国産野菜使用した新商品「1食分の国産野菜でからだ想いのボンカレー」を3月2日に新発売した。レトルトカレー市場で低価格帯の商品が苦戦傾向にある一方で、高価格帯・高付加価値商品が増加傾向にある中、付加価値商品として、野菜の摂取と食物アレルギーへの対応という2つの切り口で健康志向層を取り込むのが狙い。同商品は、1食分の国産野菜を使用しているほか、アレルギー物質28品目対