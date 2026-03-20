味の素AGFの「ブレンディ」ポーションが絶好調だ。インテージSRI+によると、2025年4−12月金額ベースで前年同期比約1.6強を記録し、現在もほぼ同等の伸びで推移しているという。ポーションはコンク（濃縮）の一形態で、コーヒーやティーのアイスメニューを一杯分ずつ簡単にできることに加えて、保管スペースをとらず常温保存できるのが特徴。特に一杯分ずつ開けたての味わいが楽しめるという点で紙容器入り・ペットボトル