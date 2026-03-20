ドルトムントは20日、U−19イタリア代表DFルカ・レッジャーニとプロ契約を締結したことを発表した。今年1月9日に18歳のバースデーを迎えたばかりのレッジャーニは194センチの右利きDF。イタリアの世代別代表で中心選手を担ってきた大型センターバックは、2024年2月にサッスオーロの下部組織からドルトムントのU−17チームへ加入した。その後、U−19チーム、U−23チームと飛び級でプレーし、今年2月7日に行われたヴォルフスブ