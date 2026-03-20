アーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスがカラバオ・カップ制覇への意気込みを示した。19日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。22年ぶりの優勝を目指すプレミアリーグで首位を快走し、チャンピオンズリーグ（CL）でもリーグフェーズを唯一の全勝で駆け抜け、3シーズン連続の準々決勝進出を決めたアーセナル。国内カップ戦でも安定した戦いを披露しており、カラバオ・カップではポ