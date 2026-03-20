王立オランダサッカー協会（KNVB）は20日、3月の国際親善試合に臨むオランダ代表メンバーを発表した。FIFAワールドカップ2026で日本代表とチュニジア代表、欧州予選プレーオフ／パスB勝者と同じグループFに入っているオランダ代表。ロナルド・クーマン監督は今月行われるノルウェー代表戦（3／27）、エクアドル代表戦（3／31）と2つの国際親善試合に向けて26名のメンバーを招集した。主将でDFリーダーのフィルジル・ファン