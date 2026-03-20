スペインサッカー連盟（RFEF）は20日、今月のインターナショナルマッチウィークに臨む同国代表メンバーを発表した。EURO2024覇者であるスペイン代表はFIFAワールドカップ2026欧州予選でも盤石の戦いを披露。トルコ代表、ジョージア代表、ブルガリア代表と同居したグループEを5勝1分無敗21得点2失点という成績で終え、13大会連続17回目の本大会出場を決めた。開幕まで3カ月を切った本大会ではグループHに入り、カーボベルデ代表