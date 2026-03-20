YouTuberのふくれなさんは3月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。夫・がーどまんとのツーショットを披露しました。【写真】ふくれな、夫・がーどまんとの夫婦ショット！「何があっても隣にいます」ふくれなさんは「何があっても隣にいます」とつづり、夫でYouTuberのがーどまんさんとの夫婦ショットを投稿。黒いニット帽をかぶったがーどまんさんにピースポーズのふくれなさんが寄り添っています。この投稿にコメントでは「ずっと