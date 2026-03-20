時速は約30キロ。 湖の上を滑空するアクティビティが登場です。 大村市の自然共生型アウトドアパークで、湖を横断する新たなアクティビティが20日にオープンしました。 （小林勇大アナウンサー） 「大村市に去年オープンしたフォレストアドベンチャーで、新たなアクティビティが誕生したということで体験してきます」 フランス生まれの自然共生型アウトドアパーク「フォレスト