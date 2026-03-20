さまざまな要因で株価が大きく動く3月相場、その実態は？3月は年度末ということで、大半の企業にとって3月期決算の業績が確定する月であり、決算に伴い株主優待や配当の権利が確定する月です。今回は、このような3月相場にどのような傾向があるのか、過去の株価データを用いて調べてみました。■検証対象：全銘柄■検証期間：2000年1月1日〜2026年1月31日■1銘柄当たりの投資金額：20万円■買い条件：2月末の寄り付きで買い■売り