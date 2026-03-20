８回途中から登板した横浜の小林＝甲子園（立石祐志写す）横浜の左腕小林が八回２死から２番手で登板し、甲子園デビューを飾った。「球速ではなく、コースをしっかり投げ分けることを意識した」とスライダーやカーブなど変化球を駆使し、１回１／３を無安打無失点に抑えた。昨夏は１年生ながらメンバーに入るも、登板機会は巡ってこなかった。チームは苦杯したが「甲子園でも自分の投球ができれば、抑えられるんだと感じる