◇大相撲春場所１３日目（２０日、エディオンアリーナ大阪）幕下で西２枚目・大花竜（立浪）が西同１６枚目・漣（伊勢ノ海）を寄り切って６勝１敗とした。来場所の新十両昇進が確実となった。周囲から昇進への期待を肌で感じ、勝ち越しを決めてからも重圧が続いていたと明かし「とりあえずホッとしまた。今場所はすごく長く感じたので、やっと終わったなって」と胸をなで下ろした。今場所は５勝を挙げた時点で昇進の可能性が高