2026年4月、ヘレナ ルビンスタインのアイコン「リプラスティ ライン」から、新たなデイクリームが誕生します。今回の注目は、これまで難しいとされてきた“糖化”へのアプローチ。日中の外的ストレスによって進行する肌の変化に着目し、未来の美しさへと導く革新的なスキンケアが実現しました。忙しい毎日を送る女性に寄り添いながら、ハリと輝きを引き出す新作クリームに注目です♡ 糖化に挑む革新的スキ