プロレスラーとして活動を再開したフワちゃんが20日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新。タレントとして超売れっ子時代にしていた“偉そう”な言動を明かした。この日放送のTOKYOMX「5時に夢中!」で1年7カ月ぶりとなる地上波生放送に復帰を果たしたフワちゃん。ストーリーズでは、過去同局の番組に出演していた際の様子をアップ。そこでは「人との接し方で意識していること」というテーマでトークしていたが「