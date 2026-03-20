楽天とのオープン戦に先発した巨人・竹丸＝東京ドームともに開幕投手を務める両先発が好投した。巨人は新人左腕の竹丸が内外角に投げ分け、5回をソロ本塁打の1点に抑えて6三振を奪った。楽天の荘司は変化球の精度が良く、4回0/3を無失点。浅村は2試合連続で本塁打を放った。