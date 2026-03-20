俳優の芳村宗治郎が主演を務める映画『ゾンビ1/2 〜Right Side of the Living Dead〜』がきょう20日、東京・キネカ大森にて公開初日を迎え、記念初日舞台あいさつが開催された。【動画】B級感にワクワク！人類最後の“半ゾンビ”作“60秒”予告今回の映画は、制作プロダクションのメディアミックス・ジャパン（MMJ）の新たなるチャレンジとして、20〜30代の若手社員を対象に劇場用映画企画の機会を設けたプロジェクト「M CINEM