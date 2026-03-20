新潟市の2026年度予算案から市の課題を考えます。今回は市内の老舗のみそ蔵が中心となり新たな名物の開発に挑戦する事業について。新潟市がかかげる稼げる都心の実現とにぎわいの創出を目指します。 ◆老舗みそ蔵が懸念する市場の縮小 一歩、足を踏み入れると香ばしい香りに包まれます。明治24年に創業し新潟市北区で、みそやしょうゆを製造する山田醸造です。この日は3人がかりでみその仕込み作業。県産コシヒカリの米こうじ