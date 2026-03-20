量産化に向け開発を継続ホンダは、2026年3月20日から開催される大阪モーターサイクルショーにおいて、プロトタイプモデル「V3R 900 E-Compressor Prototype」を日本初公開しました。このプロトタイプモデルは、一昨年の11月にイタリア・ミラノで開催されたバイクの見本市「EICMA 2024」で発表された電子制御過給機付きV型3気筒エンジンを搭載しています。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「電動過給機付き“V型3気筒”バイ