食事の用意をしてテーブルに並べていざ、ご飯を食べようと思っても、旦那さんや子どもから水や調味料を取ってと言われることはありませんか？そうすると、ママが席についてご飯を食べるタイミングが遅くなってしまいますよね。ママスタコミュニティのあるママもそのような状況のようで、こんな相談がありました。『ご飯を作って食べようと思っても、先に食べている家族から「水！おかわり！おかずまだ？ソースを取って」な