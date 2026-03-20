3月19日（木）放送「ナゼそこ？+ 【父島…16歳㊙︎独り移住見習い漁師＆深夜0時から働く85歳】3時間半SP」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】中学卒業後、親元を離れ、たった一人で移住した16歳…都会の生活を捨てて見習い漁師になったワケ東京都心から南に1000キロ、片道24時間のフェリーでしか行けない小笠原諸島・父島へ！19泊20日に及ぶ新企画ロケを敢行！そこで出会ったのは、中学卒業