私はセイカ（30代前半）。旦那のジュンジ（30代前半）が一日中寝て過ごしている中、私はひとりで家事をして4歳のタケと1歳のミオを公園に連れて行き、買い物を済ませて帰りました。すると「今から飲みに行く」と旦那が出かけたのです。イラっとはしましたが反対はせず送り出すと、夜にタケが発熱。高熱だったので旦那に「帰ってきてほしい」と伝えたのです。旦那は渋り「お前が今度行く結婚式や飲み会は覚えていろ」と捨て台詞を吐