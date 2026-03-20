静岡地方気象台は3月20日、桜の開花を観測したと発表しました。2025年より6日早い開花です。 【写真を見る】3連休初日に静岡県で「サクラの開花宣言」 花を楽しむ「浜名湖花フェスタ2026」も開幕 はままつフラワーパークでスイセンやチューリップ見頃に=静岡 暖かく穏やかな気候の中、様々な花も咲き誇り、3連休の初日のイベントは多くの人でにぎわいました。静岡地方気象台で「6輪」を確認 久留嶋予報士も見