「おまち」に待望の遊び場 子育て世代に優しい「ハレバレ」オープン 3月20日、静岡市の七間町にプレオープンしたのは、「まちのおやこ広場ハレバレ」です。テーマは「おまちの中で親子が心地よく過ごせる場所」です。 【写真を見る】親子で楽しめる新たな遊び場「ハレバレ」オープン=静岡市 七間町周辺は人口が増え続けているものの、遊び場が少ないのが現状です。 「ハレバレ」は、子どもたちに遊び