【その他の画像・動画等を元記事で観る】ポリゴン・ピクチュアズの最新作、TVアニメ『TANK CHAIR-戦車椅子-』が2026年秋に放送決定した。「戦車椅子-TANK CHAIR-」は、鬼才・やしろ学が描く月刊少年シリウス（講談社）にて連載中の最凶のダークヒーローによるバイオレンス・アクション漫画。全世界累計発行部数100万部を突破し、世界中のファンを熱狂の渦に巻き込む本作の映像化をポリゴン・ピクチュアズが手掛ける。監督／シリー