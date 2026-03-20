【モデルプレス＝2026/03/20】4月3日のTBS系『それSnow Manにやらせて下さいSP』（よる7時〜）3時間スペシャルは、『それスノ』ゴールデン進出3周年記念「ダンスノ完コピレボリューション」in韓国を放送。BTS（ビーティーエス）のV（ヴィ）とJUNG KOOK（ジョングク）が登場する。【写真】Snow Manメンバー、ハプニング演出で見せた紳士すぎる姿◆V＆JUNG KOOK「それスノ」降臨誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧