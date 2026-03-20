【モデルプレス＝2026/03/20】タレントの峯岸みなみが3月20日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。【写真】33歳元AKB「小顔が際立ってる」初オーダーした新ヘアで雰囲気ガラリ◆峯岸みなみ、こだわり新ヘア披露峯岸は「インスタ不精やらせてもらっている身としては、髪も可愛くしてくれた上に写真を上手に撮ってくれる美容師さんに頭が上がらないです」と美容師に感謝。あわせて、ストーリー