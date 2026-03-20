グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。3月14日（土）の放送には、櫻坂46の山下瞳月さんが登場！ 3月11日（水）にリリースされた14枚目のシングル「The growing up train」などについて伺いました。（左から）潮紗理菜、山下瞳月さん、遠山大輔◆表題曲センター時代は「一瞬で過ぎた」京都府出身の山下瞳月さんは、2023年に櫻