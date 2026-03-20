◆オープン戦オリックス２ー６阪神（２０日・京セラドーム大阪）オリックス・山下舜平大投手が右肘のコンディション不良で離脱することが決まった。この日の阪神戦（京セラドーム大阪）を回避。前日１９日は大阪・舞洲の球団施設で筋力強化などに取り組んでいた。プロ６年目の今季は、４試合の登板にとどまった２５年に発症した成長過程による腰のコンディション不良を克服。２月の宮崎キャンプから順調な仕上がりを見せ、オー