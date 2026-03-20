２０日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋特別編」（午後８時１０分）に、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペアが出演。司会の黒柳徹子の首に金メダルをかけて喜ばせた。ショートプログラム（ＳＰ）５位から、フリーで世界歴代最高得点をマークし、五輪史上最大と言われる大逆転Ｖを果たした２人は、同番組には２０２２年以来、約４年ぶり