本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 3/20（金） EUR/USD 1.1350（9.10億ユーロ） 1.1370（14.0億ユーロ） 1.1380（7.48億ユーロ） 1.1400（15.0億ユーロ） 1.1450（10.0億ユーロ） 1.1460（7.66億ユーロ） 1.1465（7.80億ユーロ） 1.1500（16.0億ユーロ） 1.1550（7.31億ユーロ） 1.1580（7.11億ユーロ） 1.1645（6.09億ユーロ）