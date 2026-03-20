21:30 カナダ小売売上高（1月） 予想1.4%前回-0.4%（前月比) 予想1.2%前回0.1%（コア・前月比) カナダ鉱工業製品価格（2月） 予想1.0%前回2.7%（鉱工業製品価格・前月比) 予想2.4%前回7.7%（原材料価格指数・前月比) 21日 2:30 ナーゲル独連銀総裁、ドイツ経済について講演 EU首脳会議（ブリュッセル、最終日） 米「クアドラプル・ウィッチング」（株価指数先物や個別株オプ