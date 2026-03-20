オリックス・宮城大弥投手が２７日の楽天戦（京セラドーム大阪）で開幕投手を務めることが決まった。阪神戦の試合後、岸田護監督が「開幕投手は宮城でいきます」と公表。宮城にとっては２４年から３年連続の大役だ。プロ７年目の宮城は日本代表の一員としてＷＢＣに出場。準々決勝でベネズエラに敗れ、１６日の帰国後は「次はシーズンに向けて切り替えないといけない。投手として、可能性があるのなら目指したい」と開幕投手へ