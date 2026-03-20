◆女子プロゴルフツアーＶポイント×ＳＭＢＣレディス第１日（２０日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）２週連続優勝が懸かる菅楓華（ニトリ）は２バーディー、３ボギーの１オーバー７３で回り、首位と６打差の１８位スタートとなった。冷たい雨に打たれながらのラウンド。「すごく寒くて、一日どうなるか不安だった。ボギーが先行してしまったけれど、最後はバーディーで締めくくれて、１オーバーでプレ