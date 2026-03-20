◆オープン戦巨人―楽天（２０日・東京ドーム）巨人・泉口友汰内野手（２６）は３試合連続でベンチスタート。試合前練習はフルメニューを消化し、元気な姿を見せた。昨季出場１３３試合で打率３割１厘をマークした不動の遊撃手。疲労やコンディションを考慮し、大事を取って１５日・日本ハム戦（東京ドーム）からスタメン出場は見送っている。この日は早出のフリー打撃からグラウンドに姿を現し、右翼後方のテラス席にサク越