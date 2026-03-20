冷蔵庫の常備食材2つで作れる副菜レシピ スーパーに行くといつもカゴに入れてしまう食材ってありますよね。ちくわやキャベツも、そんな常備食材のひとつではないでしょうか。今回はそんな身近な2つの食材で作れる、ご飯が進む副菜レシピを実際に作ってみました！ カレー味の味付けが食欲をかき立てる、あっという間に作れる一品です。 ちくわに焼き色をつけてから炒め合わせる 1. キャベツは手でちぎり、ちくわは斜め薄切り