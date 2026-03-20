20日からは3連休、そして春の行楽シーズン。しかし、お出かけしようにもイラン情勢の緊迫化で、ガソリン価格が高騰しています。頭を悩ます現場は。【写真で見る】「本当にきつい」重油価格の値上げで幕を閉じる「桂木温泉」「車の燃料は1週間で8000円〜9000円くらいに」 かき入れ時もキッチンカーは喜べず静岡地方気象台では3月20日、ソメイヨシノの標本木に5、6輪以上の花が咲いているのを確認。平年より4日早い開花となりま