イラン情勢が緊迫化する中、原油高が3連休のレジャーにも影響を及ぼしていました。■「お花見クルーズ」減便運航も3月20日は「春分の日」。静岡から届いた“桜のたより”。都内で、この日から始まったのが“桜の名所”目黒川を巡る「お花見クルーズ」（来月12日まで）。あいにくの天気でも、子どもたちは大喜び。東京では、19日に桜の開花が発表されたばかり。これからいよいよ“かき入れ時”を迎えますが…。東京ウォータウェイズ