■これまでのあらすじある朝、夫から合鍵をもらったという義母が台所で料理をしていた。妊娠中の妻のためだと義母は言うが、冷蔵庫の物をほとんど使いきり、食べきれなかった分は持って帰るという発言には違和感しかない。妻は夫に「合鍵を返してもらって」と訴えるが「心が狭い」と言い返されて…。夫は「母さんには次来るときは事前に連絡してもらう」と言っていましたが、そういうことじゃないんですよね。夫の家族であっても、