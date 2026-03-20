3回、右中間に二塁打を放つ阪神・佐藤＝京セラドーム阪神は佐藤が二塁打、坂本が2点打とオープン戦初安打で存在感を示した。開幕投手を務める村上は6回3安打、2犠飛による2失点。無四球で93球と順調な仕上がりを印象づけた。オリックスは先発候補の寺西が3番手で5回2失点。