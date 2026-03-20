三連休初日のきょう、静岡県では桜の開花発表がありました。そんななか、早咲きの桜は見頃を迎え、都内ではハイカロリーを売りにしたグルメフェスも始まりました。きょうは、どんよりした天気ですが…「色が濃くてソメイヨシノと違って」「もうちょっと晴れてたら、なお良かったんですけど」埼玉県坂戸市ではソメイヨシノより、1、2週間ほど早く咲く「安行寒桜」が見頃を迎えています。きょう、静岡では…気象台の職員「6輪ありま