高市首相とトランプ米大統領の首脳会談で経済や安全保障などに関する連携強化が確認されたことに対し、与野党から評価する声が上がった。与党は会談の成果や意義を強調し、野党は国会での報告を求めた。自民党の小林政調会長は２０日、「首相とトランプ氏の強固な信頼関係の下、両国の経済、経済安全保障、安全保障それぞれの面において更なる連携強化が確認されたことは非常に意義深い」とのコメントを発表した。中東情勢が緊