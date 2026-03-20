とんでもない住職ついたあだ名は「分別魔神」。町内のゴミを監視する女性。その徹底さに皆は恐怖し...【みなさんの体験記】日々の暮らしの中には、夫婦のすれ違い、嫁姑の関係、ご近所づきあい、家計のやりくりなど、なかなか人には打ち明けにくいモヤモヤや悩みがつきものです。ついひとりで抱え込んでしまいがちですが、実は誰もが似たような思いをしているものです。ここでは、そんな日常のお悩みやちょっとしたトラブルなどの