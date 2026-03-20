『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS）が、4月3日19時より3時間にわたり放送。番組のゴールデン進出3周年を記念して、『「ダンスノ完コピレボリューション」in韓国』がオンエアされる。 （関連：【画像あり】BTSのV＆Jung Kookが“完コピダンス”参戦、『それSnow Manにやらせて下さいSP』場面カット） “ダンスノ完コピレボリューション”は、一度は見たことのある振付をその場で完璧にコピー