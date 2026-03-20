（台中中央社）中部・台中市で19日、日本統治時代に建立された曹洞宗寺院「護国山台中寺」の遺構とみられる構造物が取り壊された。台中市政府は同日、文化資産には該当せず、個人に所有権があるとし、所有者の権利を尊重するとの立場を示した。構造物は昨年6月、トタン造りの建物の取り壊し作業中に見つかった。隣接地にはかつて護国山台中寺があり、後になって日本時代の住職の名とみられる文字が刻まれた石碑も見つかった。市文
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. アンジェラ 子に活動内緒だった
- 2. 遺族「娘はおもちゃじゃない」
- 3. 知らんかった！Google検索で初代ポケモン151匹を集められる隠し機能が楽しすぎた
- 4. あのちゃん「地獄の共演」が物議
- 5. 女性からネコを盗んだか 32歳男
- 6. 大食い双子YouTuber 事務所退所
- 7. 山本裕典 関係持った芸能人の数
- 8. 線路に妊婦転落 高校生5人が救助
- 9. トランプ氏「同盟国テスト」か
- 10. 永野芽郁の近影 8カ月ぶり投稿
- 1. 遺族「娘はおもちゃじゃない」
- 2. 女性からネコを盗んだか 32歳男
- 3. 線路に妊婦転落 高校生5人が救助
- 4. トランプ氏「同盟国テスト」か
- 5. ジャガイモによる食中毒が発生
- 6. 蓮舫氏 首相のハグにダメ出し
- 7. 新名神で6人死亡 3人は子どもか
- 8. シンママ強姦殺人 局部から靴下
- 9. 卵309円 エッグショック超えに
- 10. トイレットペーパー巡り注意喚起
- 1. ヘリ基地反対協議会に…厳しい目
- 2. 高市氏のドナルド発言 批判の嵐
- 3. 「真珠湾」発言への表情 SNS騒然
- 4. 新名神高速で多重事故 5人死亡
- 5. 赤飯を廃棄「教委の判断ミス」
- 6. 宗男氏 露からくり箱に入ったか
- 7. トシ・ヨロイヅカ閉店にSNS衝撃
- 8. 平井知事「おばさん」答弁を釈明
- 9. 拉致問題解決「全面的な支持」
- 10. 原油価格が上昇 値上がるものは?
- 1. 中東紛争で「記録的飢餓」の恐れ
- 2. イラン革命防衛隊の報道官が死亡
- 3. 料理残すのは自由 食事観に驚き
- 4. ドナルドだけ セリフにこだわり
- 5. 「内通者500人逮捕」に問題あり
- 6. 神が定めたから 500兆円市場全貌
- 7. 北の食卓に見え始めた大飢饉の影
- 8. ピエロが恐怖の象徴になった理由
- 9. 北で、21歳女性兵士に悲劇襲った
- 10. 中国 2027年の台湾侵攻計画なし
- 1. 「数百億円」保有の実業家の趣味
- 2. 意外と知らない新NISAの罠明かす
- 3. NISA貧乏 日本経済を窒息させる?
- 4. マムシ食べて…過酷な生活を回想
- 5. 関東のサウナ人気が再燃 TOP3は
- 6. ガソリン高騰で「花見」も打撃か
- 7. 日本とデンマーク なぜ差が?
- 8. すき家 一部商品の値上げを発表
- 9. RIZAPグループ 株主優待が異次元
- 10. 【給付金】“消費税減税相当”なら「1人4万円」が濃厚!? 今後「給付付き税額控除」はどうなる？ 今後の方針・課題を解説
- 1. 増えたLINE公式アカ 整理方法
- 2. 映画『忌怪島／きかいじま』當真あみインタビュー「ただ怖いだけでは無い人間ドラマが描かれている」
- 3. 無料で簡単ロゴ作成 便利ツール
- 4. CGは一切なし！雪山を疾走するAudi Q7の“プロジェクションマッピング”ドライブがクールすぎる！
- 5. Still Life Imaging -素晴らしき物撮影の世界- : 第3回 デジタルサイネージを想定してハーバリウムを撮る
- 6. [OnGoing Re:View]Vol.44 BenQ 27型映像編集向けカラーマネジメントディスプレイ「PV270」を試す
- 7. 実録：「昆虫食」だけで2週間を過ごしてみた
- 8. 自作PCマシンを組むも失敗の連続
- 9. OPPOの最新スマホ 2種類を比較
- 10. ソニーのカメラセンサー掃除が安くて満足 「αあんしんプログラム」に入った
- 11. 自転車乗るなら、カインズへ。買ってよかったチャリ周辺アイテム3選
- 12. オウガ・ジャパン、スタンダードスマホ「OPPO Reno11 A」のメーカー版にAndroid 16／ColorOS 16へのOSバージョンアップを提供開始
- 13. KDDI 2009年秋冬モデルを発表へ
- 14. ウィルコム復活劇が始まるか
- 15. 震災でiPad2も発売延期に…
- 16. LEONスマセレはどんな感じ？Androidスマートフォン「Vision SoftBank 007HW」の気になるプリインアプリやウィジェットなどを紹介【レビュー】
- 17. 電子タバコにマルウェアが混入
- 18. 使わないミニ三脚などでスマホスタント、自撮り棒を自作できる「グッズ 組み合わせ術」
- 19. iPhone 6s商戦はauの動きが活発
- 20. スマホ画面の大型化 6インチ台に
- 1. 情報漏洩か 井端監督は不信募る?
- 2. 日ハム特別ユニ 絶賛の声続出
- 3. BD前王者・井原 芦澤を2回KO勝ち
- 4. りくりゅう ミスしたSP見られず
- 5. 試合中「あーーーっ!」絶叫珍事
- 6. ド軍本拠地「ユニクロ球場」幻に
- 7. BDで悲劇 担架で搬送の事態に
- 8. 中田翔氏 名古屋に土地購入の訳
- 9. 相手校の打者へ…思いやりに感動
- 10. 元アイドル BreakingDownで完勝
- 11. ベネズエラV 突きつけられた現実
- 12. 高校野球「大荒れ」にSNS反響
- 13. 橋木騎手が騎乗停止「重大非行」
- 14. 阪神連覇? セ・リーグ順位予想
- 15. 体を痛めた筒香 状態に言及
- 16. 真美子さん 堅実な金銭感覚持つ?
- 17. 【巨人】杉内コーチ「ナイスピッチング」球団６４年ぶり新人開幕投手を託す竹丸和幸の「切り替え力」を高評価
- 18. 【宮島ボート・ヴィーナスＳ】松尾夏海 当地は２節連続優出中「展開を突ける足はあります」
- 19. W杯ホスト国と対戦するポルトガル代表が発表！…C・ロナウドら負傷の主力数名が不在に
- 20. 英紙が現時点でのプレミアリーグ所属選手ランキングを公開 トップは16アシストのB.フェルナンデス。2位と3位はアーセナルのキーマン
- 1. アンジェラ 子に活動内緒だった
- 2. あのちゃん「地獄の共演」が物議
- 3. 大食い双子YouTuber 事務所退所
- 4. 山本裕典 関係持った芸能人の数
- 5. 宮沢りえ タトゥーにネット再燃
- 6. 永野芽郁の近影 8カ月ぶり投稿
- 7. 北川景子&板垣李光人の字に注目
- 8. クレームがすごくTBSアナ降板か
- 9. 石田純一が最高年収を告白 衝撃
- 10. GACKT ひろゆきと身長差なし波紋
- 1. 村重「胸大きくて劣等感」あった
- 2. 「推しのレジ」10万件いいね
- 3. 花粉症の薬 73%が抱える葛藤
- 4. アクネ ストゥディオズの2018年秋冬スニーカーコレクションにフォーカスしたPVが公開!
- 5. 【松のや】″最大30％オフ″クーポンが3月19日15時で終了に。お得な9メニュー、今のうちに食べておかなきゃ！
- 6. 田辺さんリピ買い オイル美容液
- 7. ディプティック、キャンドルやオードパルファンなどの「コレクション34」が登場。青山店では世界先行発売のイベントも
- 8. 乳児に危険な食べ物 義母に絶望
- 9. 新宿伊勢丹、“豪華客船クルーズファッション”提案。船上パーティーはタダシショージと日本の匠
- 10. 5分でおなかやせ！座ったままでもOKな“鎖骨ひねり”ストレッチ
- 11. 遠距離お見合いとは何？ メリット・デメリットや交際を成功させるポイントを解説
- 12. 大盛り上がり！マクドナルドにポインコ兄弟が登場
- 13. ドラマ【卒業までの７日間】彩佳役 北村優衣さんコメント
- 14. 2018年秋の髪色 先取りで紹介
- 15. カルディの本気ハロウィングッズ
- 16. フォロワー100万人越えのミニチュア写真家・田中達也、日本橋眦膕阿播戸会を開催! 新作3点を初公開
- 17. 藤原ヒロシ率いる学生集団の展覧会、秋冬新作ポップアップ、夏のスイーツ食べ納めetc...今週末何する? 【気になるTopics】
- 18. ジルスチュアート ビューティから「My Black Dress」がデビュー、ブラックドレスに映えるシックなメイクアップライン
- 19. 秋肌メイクにチェンジ！！ザ・ボディショップから「オールインワン チークカラー」限定2色と「ラッシュスポーツ ウォータープルーフマスカラ」が登場♪
- 20. 男女で違う 可愛い女子の髪型