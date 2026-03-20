【その他の画像・動画等を元記事で観る】 T.M.Revolutionが『令和7年度 新党革命 臨時党大会』のライブBlu-ray＆DVDを5月13日にリリースする。 ■初回生産限定盤にはライブ写真で構成されたフォトブックを付属 『令和7年度 新党革命 臨時党大会』は2025年5月13日に東京ガーデンシアターで開催された、1996年5月13日のデビュー以来発表してきた全楽曲を対象に事前のファン（党員）投票で選出された上位