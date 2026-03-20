中国の今年の政府活動報告には「人工知能＋（AIプラス）」の深化と拡大が盛り込まれ、重点業界・分野におけるAIの商業化・大規模応用を推進し、スマート経済の新形態を構築することが明確に示された。新華網が伝えた。江蘇省靖江市は国家戦略に密接に対応し、政府主導・政策先行の下でAI産業チェーンマップ、重点プロジェクトリスト、深化融合発展行動プランを体系的に発表した。具体的には、政策による支援、計算能力によるサポー