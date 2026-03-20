国際卓球連盟（ITTF）は3月19日、連盟執行理事会の審議と承認を経て、ITTFダブルスワールドカップを新設すると発表しました。第1回大会は男子ダブルス、女子ダブルス、混合ダブルスの種目を統合し、2027年に開催されます。今大会の創設は、2028年ロサンゼルス五輪での卓球競技のすべての種目について、それぞれに対応するワールドカップとしての試合が出そろったことを意味します。2028年ロサンゼルス五輪での卓球競技では、男子ダ